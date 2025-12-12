Lotto, vinti 13mila euro ad Albenga

Esulta la Liguria grazie al Lotto, con una doppietta da oltre 23mila euro nell'ultima estrazione di giovedì 11 dicembre: come riporta Agipronews, un terno sulla ruota di Firenze, con una giocata da 3 euro, regala oltre 13mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di via dei Partrioti ad Albenga, in provincia di Savona.
A questi si aggiungono oltre 9mila euro centrati ad Arenzano, provincia di Genova, grazie a un terno e tre ambi su tutte le ruote realizzato a Piazza Camillo Golgi.
L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2025.