Nuovo asilo di via Sabazia a Vado, posato il tetto: il fine lavori nella primavera 2026

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di via Sabazia a Vado Ligure.
"In questi giorni si è arrivati a una fase significativa del cantiere con la posa del tetto, un passaggio fondamentale che segna l’avanzamento strutturale dell’edificio - spiegano dal Comune vadese - Conclusa questa lavorazione, l’intervento entrerà nella fase successiva che prevede la realizzazione degli spazi interni e l’installazione della impiantistica, passaggi essenziali per dare forma definitiva alla nuova struttura educativa".
Il cronoprogramma prevede quindi il completamento delle opere interne e delle finiture, con l’obiettivo della conclusione dei lavori entro la fine della primavera, nel pieno rispetto delle tempistiche previste dal PNRR.
"Il nuovo asilo nido rappresenta un investimento importante per il territorio e andrà a potenziare l’offerta dei servizi per la prima infanzia, inserendosi nel più ampio progetto di sviluppo del polo scolastico di via Sabazia e dell'offerta formativa della nostra comunità" continuano dal Comune.