Savona, incontro istituzionale tra Capitaneria di Porto e i vertici di Confitarma

Il Comando della Capitaneria di Porto di Savona ha ricevuto stamattina una visita di alto profilo istituzionale: il presidente di Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), Mario Zanetti, accompagnato dal direttore generale, Luca Sisto. Ad accogliere gli ospiti illustri sono stati il Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, il Capitano di Vascello Matteo Lo Presti, e il Capo Servizio Sicurezza della Navigazione, il Capitano di Fregata Walter Margiotta.

Durante l’incontro, il board di Confitarma ha espresso un sentito ringraziamento al Comando savonese per l'azione quotidiana svolta dal personale. In particolare, è stata sottolineata l’importanza della garanzia di sicurezza, legalità e tutela dell’ambiente marino, ritenuta attività fondamentale non solo per lo sviluppo della marittimità dei porti savonesi, ma anche come punto di riferimento essenziale per l’intero cluster marittimo locale.

Il Comandante Lo Presti ha ricambiato i ringraziamenti, lodando il Presidente Zanetti per l’importante ausilio che la Confederazione fornisce quotidianamente all’intera classe armatoriale, sia in Italia che all’estero. Lo Presti ha inoltre evidenziato la solida sinergia e il dialogo costante esistente tra il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e l’armamento nazionale, consolidando un rapporto cruciale per il settore.