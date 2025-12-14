 / Cronaca

14 dicembre 2025

Savona, incidente tra due auto in via Nizza, due persone in codice giallo al San Paolo

Sul posto è intervenuta la Croce Oro; a causa dello scontro ci sono state pensanti ricadute sul traffico

Sarebbe uno scontro frontale, l'incidente avvenuto in via Nizza Intorno alle 15,30, nei pressi del supermercato Lidl. Due le persone coinvolte nell'incidente che, per fortuna, non hanno riportato gravi traumi. Una donna avrebbe un trauma al gomito, probabilmente una frattura, mentre il conducente dell'altra auto si sarebbe procurato un trauma da cintura. Entrambi i feriti sono stati portati al Pronto soccorso del San Paolo in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti la Croce Oro ed è stata allertata la polstrada per accertare la dinamica dell'incidente. Su via Nizza si sono verificate lunghe code.

