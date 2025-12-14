Asl2 parte di PULSE, un progetto internazionale sulle emergenze intraospedaliere

Undici soggetti, tra istituti di ricerca e aziende sanitarie per un progetto internazionale sulle emergenze intraospedialiere.

Si chiama PULSE – Preparedness for Uninterrupted Essential Healthcare Services, ed è un progetto della durata di tre anni, a cui partecipa anche l'Asl2, finalizzato a rafforzare la capacità del sistema sanitario di garantire la continuità dei servizi essenziali in situazioni di emergenza e crisi.

Il progetto si colloca nel solco dell’esperienza maturata da Asl2 con il precedente progetto europeo Nightingale, concluso nel 2025, dedicato alla gestione delle maxi-emergenze, su proposta del Dipartimento Emergenza e Accettazione, diretto dal dottor Pietro Bellone .

Il progetto PULSE affronta in particolare il tema delle interruzioni dei servizi sanitari, con un focus sulle emergenze intraospedaliere, ambito diventato centrale dopo la pandemia e alla luce dell’aumento di eventi estremi, crisi infrastrutturali e rischi organizzativi.

Asl2 partecipa come partner a un consorzio internazionale guidato dall’istituto di ricerca greco ICCS – Erevnitiko Panepistimiako Institouto Systimaton Epikoinonion Kai Ypologiston, che riunisce enti di ricerca, ospedali, organismi di protezione civile e aziende tecnologiche provenienti da diversi Paesi europei.

Il partenariato comprende inoltre: Asl2 Azienda Sociosanitaria Ligure (Italia), unico soggetto del servizio sanitario regionale ligure coinvolto; Fondación Tecnalia Research & Innovation (Spagna), centro di ricerca applicata; Philips GmbH e Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH (Germania), aziende del settore delle tecnologie sanitarie; RINA Consulting Spa (Italia) e Rina Tech UK Ltd (Regno Unito), attive nella consulenza e ricerca ingegneristica; BG Klinik Ludwigshafen (Germania), struttura ospedaliera specializzata; Bundesanstalt Technisches Hilfswerk – THW (Germania), agenzia federale di protezione civile; Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Italia); Sacyr Concesiones SL (Spagna), operatore nella gestione ospedaliera; Ingecid SL (Spagna), fornitore tecnologico; Institouto Anaptixis Epicheirimatikotitas Astiki Etaireia – FSTP/iED (Grecia), con funzioni di valorizzazione e diffusione dei risultati; Minds & Sparks GmbH (Austria), attiva in comunicazione e sviluppo.

Asl2 rappresenta l’unico soggetto del servizio sanitario regionale ligure presente nel partenariato.

Per la partecipazione di Asl2 al progetto è stato costituito un Team PULSE, il gruppo di lavoro aziendale , coordinato dal dottor Simone Bazurro, anestesista rianimatore dell’ospedale San Paolo di Savona e dell’elisoccorso regionale 118. Ne fanno parte dirigenti dell’emergenza territoriale e ospedaliera, della gestione delle emergenze intraospedaliere, del servizio di prevenzione e protezione e della progettazione europea.





