Savona, cocaina nei barattoli per integratori: arrestato un 26enne albanese

Nell’ambito dell’attività info-investigativa, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nella prima mattinata di ieri, a Savona, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un ventiseienne di origine albanese, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, era stato posto sotto osservazione poiché sospettato di attività illecite.
Gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno sorpreso nella sua abitazione nel corso di un mirato servizio antidroga, conclusosi con l’arresto dell’uomo.
La perquisizione dell’intera abitazione ha permesso di trovare e sequestrare, nascosti all’interno di barattoli per integratori alimentari destinati agli sportivi, oltre 50 grammi di cocaina suddivisa in 107 dosi.
Oltre alla droga, sono stati sequestrati due telefoni cellulari, più di 2mila euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio, nonché tutto il necessario per il confezionamento delle dosi.
L’arrestato è stato accompagnato al carcere di Genova “Marassi”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.