Ugo Frascherelli torna in campo, l'ex sindaco di Finale è il nuovo presidente del Consorzio FOR

Dopo le elezioni tenutesi lo scorso 27 novembre, si è insediato ieri il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio Finale Outdoor Region, realtà che oggi riunisce oltre 300 operatori del comprensorio outdoor finalese. A guidarlo sarà Ugo Frascherelli, avvocato e già sindaco di Finale Ligure per due mandati fino allo scorso giugno 2024, che assume ufficialmente la presidenza del Consorzio.

Nel nuovo direttivo entrano anche Danilo Basso, Luca Bondi e Milena Poliani, chiamati a dare continuità e nuovo impulso al progetto. Confermati invece diversi membri del precedente CdA: Pietro Accame, Alessandro Balestrino, David D’Allara, Stefano Tortarolo e Gianluca Viglizzo, che dopo due mandati da presidente continuerà comunque a far parte del gruppo di lavoro.

Fondato nel 2019, il Consorzio Finale Outdoor Region rappresenta un modello unico nel panorama ligure: un’iniziativa privata che collabora stabilmente con le amministrazioni locali per lo sviluppo, la tutela e la promozione del territorio e dell’offerta outdoor del Finalese. Tra le sue attività rientrano la gestione degli uffici turistici di Finale Ligure e Pietra Ligure, il coordinamento delle Outdoor Base – gli infopoint dedicati al turismo attivo – e il supporto all’organizzazione di alcuni tra i principali eventi sportivi del territorio, come la UCI Enduro World Cup e il BGravel.

Nel 2021 il Consorzio ha inoltre avviato la FOR YOU CARD, oggi strumento fondamentale per finanziare la manutenzione sentieristica e delle falesie di arrampicata, gestita tramite personale specializzato coordinato dalla stessa struttura.

“Sono stati anni intensi, ricchi di sfide e di risultati che abbiamo raggiunto grazie al lavoro di squadra e al contributo di tanti operatori dell’Outdoor Region - ha commentato il passaggio di consegne il presidente uscente Gianluca Viglizzo -. Il Consorzio è cresciuto in modo costante, diventando un punto di riferimento per il turismo outdoor del nostro territorio e non solo. Sono orgoglioso del percorso fatto, consapevole di quanto ci sia ancora da fare e felice di poter continuare a dare il mio contributo all’interno del nuovo CDA. Ringrazio tutti per la fiducia e auguro al nuovo presidente e al nuovo consiglio di proseguire con entusiasmo e visione questo cammino che guarda allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle nostre eccellenze”.

Con l’insediamento del nuovo CdA, si apre dunque una fase che punta a consolidare ulteriormente la crescita del settore outdoor e il ruolo del Finalese come destinazione di riferimento a livello internazionale.