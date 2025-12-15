Daniele Pescara celebra l’eccellenza dell’impresa italiana a Dubai

A Dubai, oltre 150 imprenditori italiani si sono riuniti per un evento esclusivo dedicato alla valorizzazione del Made in Italy e alla definizione di prospettive di sviluppo nei Paesi del Golfo. Un’occasione di grande ispirazione, che ha visto protagonisti la Delegazione Nazionale di FenImprese, Daniele Pescara e Marianna Gatto, uniti da un obiettivo comune: rafforzare la presenza dell’imprenditoria italiana in un mercato strategico e in costante evoluzione.

L’imprenditoria italiana al centro dell’attenzione a Dubai

Dubai si conferma un polo strategico per l’imprenditoria italiana, sempre più orientata verso processi di internazionalizzazione e nuove opportunità nei mercati esteri.

Durante un evento esclusivo, oltre 150 professionisti italiani hanno partecipato a una serata di confronto e connessione, promossa da tre realtà di riferimento: FenImprese Dubai e FenImprese Nazionale, la Daniele Pescara Consultancy e la piattaforma TIC – The Italian Connection, fondata da Marianna Gatto.

Il messaggio trasmesso è stato chiaro: avviare e sviluppare un’impresa a Dubai è una possibilità concreta, accessibile e ricca di opportunità, a condizione di poter contare su partner affidabili e su competenze adeguate.

Daniele Pescara, riconosciuto esperto di internazionalizzazione d’impresa e Presidente di FenImprese Dubai, ha evidenziato l’importanza di costruire un ponte stabile tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, capace di favorire scambi economici, culturali e imprenditoriali.

La partecipazione della Delegazione Nazionale di FenImprese ha ulteriormente rafforzato il valore dell’incontro, confermando la crescita e la solidità di un ecosistema imprenditoriale italiano che si espande con successo anche a livello internazionale.

TIC: la visione digitale di Marianna Gatto, sostenuta da Daniele Pescara

Tra i momenti più significativi dell’evento, ha attirato particolare attenzione la presentazione di TIC – The Italian Connection, una piattaforma digitale innovativa pensata per creare una rete professionale tra italiani a Dubai o interessati a entrare nel mercato degli Emirati Arabi Uniti.

Ideata da Marianna Gatto, TIC non è soltanto un’applicazione, ma un vero e proprio ecosistema digitale di networking, progettato per mettere in contatto imprenditori, freelance, investitori e professionisti italiani all’estero.

A sostenere il progetto in qualità di Main Sponsor è stato Daniele Pescara, confermando la piena sintonia con gli obiettivi della piattaforma e la volontà di favorire una sinergia tra innovazione tecnologica e connessione umana autentica.

Marianna, già nota per il podcast “Marianna in Dubai”, ha raccontato il valore trasformativo delle storie di successo di italiani negli Emirati, evidenziando come TIC favorisca il dialogo e il networking tra nuove realtà imprenditoriali e professionisti già affermati nel territorio.

Un’iniziativa perfettamente allineata alla missione di FenImprese Dubai, che si conferma un punto di riferimento solido per l’imprenditoria italiana all’estero, grazie alla disponibilità di strumenti operativi concreti e a una rete di contatti affidabile, pensata per accompagnare chi desidera sviluppare la propria attività oltre i confini nazionali.

FenImprese Dubai e Daniele Pescara: guida esperta per fare business negli Emirati

La Daniele Pescara Consultancy rappresenta da anni un punto di riferimento essenziale per chi desidera avviare o trasferire un’attività a Dubai, fornendo supporto concreto e strategie personalizzate.

Daniele Pescara, figura di rilievo durante l’evento, ha confermato il proprio impegno nel guidare le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione, che comprende la costituzione della società, l’apertura di conti bancari, l’ottenimento del visto di residenza e la delocalizzazione aziendale.

Sotto la sua direzione, FenImprese Dubai propone un servizio di consulenza a 360 gradi, basato su un’esperienza diretta e su una conoscenza approfondita del contesto economico e normativo degli Emirati Arabi Uniti.

L’incontro ha trasmesso un messaggio forte e rassicurante: fare impresa negli Emirati Arabi Uniti significa entrare in una rete strutturata, competente e riconosciuta anche a livello istituzionale.

Il supporto comprende anche aspetti legali, fiscali, immobiliari e culturali, grazie alla collaborazione con una rete di professionisti multidisciplinari, in grado di rispondere con precisione alle esigenze più complesse dell’imprenditoria italiana.

Un evento di ispirazione, relazioni e progettualità

L’incontro del 26 novembre 2025, tenutosi nella raffinata cornice di L’Atelier de Joël Robuchon, all’interno del DIFC Gate Village di Dubai, si è rivelato un autentico tributo all’eccellenza italiana nel mondo degli affari.

In un’atmosfera elegante ma informale, tra aperitivi di alta qualità e conversazioni significative, oltre 150 imprenditori e professionisti italiani hanno discusso di internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione e, soprattutto, di capitale umano e relazioni professionali.

Il filo conduttore dell’evento è stato evidente: la capacità di costruire connessioni autentiche e durature rappresenta oggi il vero vantaggio competitivo per chi desidera operare con successo in un contesto internazionale come quello degli Emirati Arabi Uniti.

Non si è trattato di una semplice conferenza, ma di un’esperienza concreta di condivisione imprenditoriale, capace di rafforzare il senso di comunità tra gli italiani a Dubai e di aprire nuove opportunità a chi intende investire e crescere in questo mercato in continua evoluzione.

Dubai: una città dove costruire un futuro condiviso

Sempre più professionisti e imprenditori italiani scelgono Dubai per la sua energia vibrante, le ampie possibilità di crescita e un ambiente favorevole allo sviluppo imprenditoriale.

Oltre a una fiscalità vantaggiosa, attraggono l’elevato standard di vita, la facilità di accesso ai mercati internazionali e un ecosistema economico dinamico e in continua evoluzione.

FenImprese Dubai affianca ogni fase di questo percorso, mettendo a disposizione strumenti concreti, formazione specializzata e un network professionale solido, che consente di operare con sicurezza, visione strategica e metodo imprenditoriale strutturato.

La serata appena conclusa ha rappresentato un momento chiave all’interno di questo processo di accompagnamento e crescita.

Come sottolineato da Daniele Pescara, investire a Dubai non significa soltanto sviluppare un progetto economico di successo, ma anche vivere un’esperienza umana, culturale e relazionale profonda, in grado di generare valore condiviso per sé e per la comunità italiana negli Emirati.















