Blackout a Moglio, il Comune di Alassio convoca Enel: incontro il 30 dicembre

Dopo l’ennesimo blackout nella frazione di Moglio, il Comune di Alassio chiama Enel a un confronto pubblico. L’appuntamento è fissato per lunedì 30 dicembre alle 10.30 in Municipio. A comunicarlo è il sindaco Marco Melgrati: “Dopo l’ennesima interruzione della corrente nella zona di Moglio abbiamo fissato un incontro con Enel. Se una rappresentanza dei cittadini vorrà essere presente, potrà ascoltare le giustificazioni dell’azienda e le proposte per migliorare il servizio”.

Il disservizio elettrico, verificatosi nella mattinata, ha avuto ripercussioni anche sull’erogazione dell’acqua. Il sito web del Comune in mattinata ha pubblicato un avviso: “A causa della mancanza di rete elettrica dovuta a un disservizio odierno di Enel nella frazione di Moglio, si potrebbe verificare l’assenza d’acqua anche nelle zone di Vegliasco, Crocetta e Caso. Gli operatori della Sca sono operativi sul territorio per monitorare i livelli delle vasche”. Da qui l’invito a un uso responsabile dell’acqua, soprattutto nelle zone collinari, fino alla completa risoluzione del guasto.

Poco prima di mezzogiorno la situazione è rientrata. “La corrente è tornata regolarmente – ha aggiornato il sindaco – e i livelli dell’acqua nelle vasche sono in risalita. Non risultano segnalazioni da parte dell’utenza”.

Non si tratta però di un episodio isolato. Già lo scorso novembre un blackout analogo aveva lasciato Moglio e le zone limitrofe senza elettricità per circa 12 ore, dalla notte fino alla mattinata successiva, con il blocco delle pompe Sca e la conseguente interruzione dell’erogazione idrica. Una criticità che ora l’amministrazione comunale intende affrontare direttamente con Enel, coinvolgendo anche i cittadini.