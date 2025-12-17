Laigueglia, a lezione di conoscenza e rispetto del mare col progetto “BRAIN (Blue Restoration)” puntando sull'accoglienza

Tra i banchi per parlare di mare, accoglienza e inclusione. Stamani (17 dicembre, ndr) tutte le classi della scuola primaria “Badarò” di Laigueglia, nell’ambito delle azioni di educazione previste dal progetto “BRAIN (Blue Restoration) - Le praterie sommerse di Laigueglia”, hanno compiuto un nuovo passo nel percorso didattico dedicato alla conoscenza e al rispetto del mare.

Un mese fa era stato infatti regalato alle classi il libro “La conchiglia dell’isola delle correnti”, di Paola Forneris, grazie al quale i docenti hanno lavorato con le diverse classi. A conclusione del percorso con gli alunni, si sono svolti gli incontri con le classi in compagnia della biologa marina Monica Previati, dell’autrice del libro e del velista Gianni Manuguerra, che hanno risposto alle domande e approfondito concetti legati alla flora e alla fauna marina locale.

Al centro del libro (una fiaba corredata da tavole illustrate di Marisa Fogliarini) c’è un argomento di attualità, l’accoglienza verso chi è diverso. Sono infatti tutti diversi gli uni dagli altri i protagonisti di una storia nella quale due conchiglie incontrano nel loro viaggio per mare varie creature: balene, squali, pesci luna, foche, gamberi con cui diventano amiche. In un mondo in cui si è abituati a pensare che la gentilezza e l’amicizia siano cose da sciocchi e dove le favole sono incentrate su eroi senza macchia e senza paura che sconfiggono i nemici e trionfano su di loro, “La conchiglia dell’isola delle correnti” propone un messaggio nuovo: coltivare l’armonia e l’amicizia tra tutti gli esseri, sia umani, sia marini.

«Il messaggio ci è sembrato perfetto per questo progetto didattico, concluso in prossimità delle festività natalizie – il commento della biologa marina Monica Previati - Accanto al tema dell’amicizia il libro parla naturalmente anche di ambiente, due aspetti correlati. Nel racconto di Paola Forneris che abbiamo scelto c’è infatti l’idea che abitare una casa comune ci debba spingere ad agire per evitare di danneggiarla, anzi per preservarla al meglio per chi verrà dopo di noi. Protagonista di “La conchiglia dell’isola delle correnti” è certamente il mare raccontato come un mondo dove le specie diverse si incontrano ed entrano in contatto senza generare rapporti di forza o dominio, e dove convivono tante storie che hanno gli animali come protagonisti. Un invito a conoscere il mondo marino e le sue creature, presentate come animali reali e non di fantasia».

L’occasione ha permesso di approfondire anche il progetto BRAIN e i principi che sanciscono l’importanza della tutela e della promozione del mare, anche grazie a video e fotografie che immortalano la biodiversità dei fondali di Laigueglia.

«La nostra Amministrazione tiene alta l’attenzione alla salvaguardia del mare e dell’ambiente - afferma il sindaco Giorgio Manfredi - Siamo certi che parlare ai più piccoli della ricchezza del mare che tutti conosciamo e frequentiamo sia la chiave per un’attenzione sempre maggiore e diffusa alla sua tutela. Come amministrazione siamo coinvolti in diversi progetti per cercare di trasformare questa attenzione all’ambiente in fatti concreti: Laigueglia è bandiera blu e bandiera verde da tempo, e anche grazie al progetto Brain e ai suoi partner è attiva nella cura e nel rispetto di un mare che non rappresenta solo un importante sbocco turistico, ma è vita per tutti quanti».

BRAIN (Blue Restoration) è un progetto realizzato da Reef Check Italia, con il Comune di Laigueglia, l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente ed ERI (European Research Institute). Il progetto ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito della seconda edizione del bando “Simbiosi: Insieme alla Natura per il futuro del Pianeta”, che ha lo scopo di sostenere progetti orientati alla protezione e valorizzazione del patrimonio naturale e della biodiversità, oltre che aumentare la consapevolezza pubblica e individuale sul ruolo che il degrado ambientale ha sulla salute delle persone.

BRAIN opererà per ripristinare un’area della prateria di Posidonia oceanica presente di fronte al borgo di Laigueglia, con una tecnica poco diffusa, detta dei “gabbioni”. Saranno riforestati 200 metri quadri di prateria attraverso la posa di “gabbie” metalliche che contengono rocce calcaree di diverse dimensioni, tra le quali saranno posizionate talee di Posidonia oceanica, promuovendo così la creazione di un ambiente favorevole ad altri organismi che vivono in stretta relazione con la Posidonia e ristabilendo quindi tutti i servizi ecosistemici associati a questa pianta marina.

Nell’intento di implementare la consapevolezza di tutta la comunità sui temi ambientali, e progettare con cittadini, turisti e amministratori di Laigueglia ulteriori azioni di sensibilizzazione e restauro, BRAIN è anche un progetto di divulgazione ed educazione. Lezioni nelle scuole, incontri con i partner, eventi nelle piazze del borgo e uscite snorkeling alla scoperta dei fondali accompagneranno le attività legate alla riforestazione con l’intento di diffondere sempre più la Ocean Literacy e, così, la spinta alla conoscenza e tutela dell’ambiente marino.