Il savonese Alessandro Pedrini premiato in Romania per la sicurezza digitale

Alessandro Pedrini, esperto di sicurezza informatica della provincia di Savona, è stato premiato durante il convegno internazionale organizzato dall’IPSTSO (Security Technology Systems) a Râmnicu Vâlcea, in Romania, per il suo significativo contributo umano, tecnico e collaborativo nell’ambito della sicurezza digitale.

L’evento, svoltosi il 13 dicembre 2025, ha riunito esperti del settore, rappresentanti istituzionali, operatori della sicurezza e giovani delegati provenienti da diversi paesi per discutere le principali sfide della sicurezza cibernetica, della protezione dei dati personali e del contrasto al cyberbullismo e ad altre forme di criminalità online.

Ampio spazio è stato dedicato alle buone pratiche in ambito scolastico, evidenziando il ruolo chiave di insegnanti, studenti e famiglie nell’educazione a un uso responsabile delle tecnologie digitali. Tra i partecipanti italiani, oltre a Pedrini, erano presenti un educatore di Imperia e una studentessa del Liceo delle Scienze Umane di Imperia, quest’ultima coinvolta attivamente nelle sessioni dedicate alla sensibilizzazione dei giovani sui rischi della rete e sulla cultura della sicurezza digitale.

Il presidente e fondatore dell’IPSTSO, Mr. Stefan Epistatu, ha sottolineato come la prevenzione dei crimini informatici richieda un approccio integrato, che combini tecnologia avanzata, formazione costante, tutela dei dati e responsabilità civile condivisa.

L’evento si conferma così un momento cruciale di confronto e aggiornamento, rafforzando la cooperazione internazionale per un web più sicuro e consapevole.