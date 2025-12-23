Schianto contro il guardrail in Aurelia tra Savona e Albissola: auto semi distrutta, nessun ferito

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze, se non esclusivamente per l'auto coinvolta, quello che si è verificato nel pomeriggio odierno lungo la via Aurelia tra Savona e Albissola Marina, all'altezza del distributore di benzina Europam.

Secondo le prime ricostruzioni, la persona alla guida del mezzo ne avrebbe perso il controllo durante la marcia andando a sbattere contro il guardrail lato monte della carreggiata. Immediato l'allarme che ha visto scattare l'intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza di veicolo e strada, e delle Forze dell'ordine che, oltre ad accertare la dinamica dell'accaduto effettuando i rilievi del caso, hanno regolato la viabilità che ha subito qualche disagio in entrambe le direzioni.

Non vi sarebbero state conseguenze per gli occupanti dell'automobile, per i quali non è stato necessario l'intervento dei sanitari.