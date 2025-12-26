Vado, Teresa Grillo entra nel club dei centenari: ha compiuto 100 anni la Vigilia di Natale

La Vigilia di Natale la vadese Teresa Grillo è entrata nel club dei centenari.

Per questo l'amministrazione comunale di Vado Ligure guidata dal Sindaco Fabio Gilardi e la vicesindaco e assessore ai servizi sociali Mirella Oliveri hanno voluto renderle omaggio per i suoi 100 anni.

"Illustrissimo Sindaco, a nome di tutta la nostra famiglia desidero esprimerLe il più sentito ringraziamento per aver partecipato ai festeggiamenti per il centesimo compleanno di nostra madre. La Sua presenza e l'omaggio dell'Amministrazione Comunale hanno onorato la festeggiata e reso ancora più memorabile questo traguardo straordinario, testimoniando la vicinanza delle istituzioni ai cittadini più longevi" dicono i figli.

