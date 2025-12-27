Ordinanza anti botti a Quiliano: il sindaco vieta di esploderli fino al 6 gennaio

Dal 30 dicembre, fino al 6 gennaio, con particolare attenzione alla notte di San Silvestro, sarà vietato a Quiliano l'utilizzo di petardi ed altri articoli simili.

Questa la decisione del sindaco di Quiliano Nicola Isetta che ha firmato un'ordinanza di divieto per evitare che i botti esplodendo possano creare problemi nelle zone periferiche del centro abitato nelle quali è maggiormente presente la vegetazione erbacea ed arbustiva e in prossimità delle aree boscate dove possono venirsi a creare incendi.

Inoltre possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica considerando che il materiale può nuocere più o meno direttamente alla salute delle persone e degli animali e generare disturbo alla quiete pubblica.

"Con lo scopo di eliminare ogni potenziale rischio di incendio, in presenza di condizioni di siccità o di forte vento, la limitazione deve intendersi ulteriormente estesa, limitando, di fatto, alla sola possibilità di utilizzo dei petardi e simili facendoli esplodere su superficie non coperta da suolo vegetale; è quindi vietato il lancio degli stessi verso le aree esterne al nucleo abitato" viene spiegato nell'ordinanza.

In caso di accertamento dell'uso improprio degli articoli, anche se legittimamente acquistati e detenuti, gli operatori addetti alla vigilanza potranno disporre un'immediata interruzione del comportamento pericoloso con una semplice diffida verbale, la cui inosservanza costituirà violazione alle prescrizioni dell'ordinanza.