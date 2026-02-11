Andora, al via la pulizia del Torrente Merula nel tratto tra il ponte di Molino Nuovo e Stellanello

Sono iniziate le operazioni di pulizia relative ai lotti 3 e 4 del Torrente Merula, ad Andora, nel tratto compreso tra il ponte di Molino Nuovo e il confine con il Comune di Stellanello. L’intervento rientra in un più ampio progetto di messa in sicurezza del territorio e prevenzione del dissesto idrogeologico. I lavori rappresentano la prosecuzione delle attività già realizzate nei mesi scorsi, che hanno interessato il tratto dalla foce del torrente fino al ponte di Molino Nuovo includendo anche l’oasi naturalistica e tutti i rii affluenti.

L’intervento attualmente in corso prevede un investimento di circa 90mila euro da parte del Comune di Andora e costituisce un ulteriore passo nel programma complessivo di manutenzione e riqualificazione del Torrente Merula.

“Parallelamente, l’Amministrazione comunale è impegnata nell’avvio del progetto di risagomantura del torrente Merula fino a riportare l’alveo alle quote del 2001, nel primo tratto compreso tra la foce e il ponte romano – ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale con delega al Demanio fluviale, Flavio Marchiano, nel corso di un sopralluogo con il sindaco Mauro Demichelis - Si tratta di opere fondamentali per migliorare la sicurezza idraulica del territorio. Sono stati già effettuati degli esami che hanno confermato che il materiale ghiaioso che in futuro sarà rimosso dall’alveo del torrente, potrà essere riutilizzato anche per il ripascimento marino, essendo di qualità e non contaminato da alcun agente inquinante”.

Per poter avviare le operazioni di pulizia in corso, è stato necessario attendere il mese di febbraio, in quanto la normativa vigente non consente l’esecuzione di questo tipo di interventi durante il mese di gennaio.