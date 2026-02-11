Unione delle Province d’Italia, Pierangelo Olivieri entra nel Direttivo nazionale

Un riconoscimento di peso per la Liguria all’interno dell’Unione delle Province d’Italia. Con la nomina di Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona, nel Direttivo nazionale dell’UPI si completa un quadro istituzionale di assoluto rilievo: l’UPI Liguria diventa infatti l’unica associazione regionale a poter contare sulla totalità dei propri rappresentanti nel massimo organo decisionale dell’Associazione.

L’ingresso di Olivieri consolida una presenza ligure già significativa a livello nazionale. Nel Direttivo siedono infatti anche il presidente della Provincia della Spezia e coordinatore regionale UPI Pierluigi Peracchini e il presidente della Provincia di Imperia e vicepresidente nazionale UPI Claudio Scajola. Una rappresentanza piena che rafforza il peso politico della Liguria ai tavoli romani, in una fase in cui il ruolo delle Province è al centro di importanti riflessioni istituzionali.

L’“en plein” ligure nel Direttivo nazionale si traduce in una voce più autorevole e compatta sulle questioni strategiche che riguardano gli enti provinciali, dalle infrastrutture alla pianificazione territoriale, fino allo sviluppo economico. Un risultato che viene letto non soltanto come un traguardo politico, ma come un’opportunità concreta per incidere sulle scelte nazionali.

Soddisfazione è stata espressa dallo stesso Olivieri, che ha ringraziato il presidente nazionale UPI Pasquale Gandolfi per la fiducia accordata. «È un onore far parte di questo organismo insieme ai colleghi Peracchini e Scajola – ha dichiarato –. Questa sinergia tra le tre Province liguri ci permetterà di rendere ancora più efficace la nostra azione a favore del territorio». Il presidente della Provincia di Savona ha inoltre indicato alcune delle priorità che intende portare all’attenzione nazionale, a partire da logistica e portualità, senza dimenticare la valorizzazione della filiera forestale, ricordando come Savona sia la provincia più boscata d’Italia.

La presenza congiunta dei tre presidenti liguri nel Direttivo nazionale UPI rappresenta dunque un vantaggio strategico per l’intero territorio regionale. Una compattezza istituzionale che potrà tradursi in un lavoro coordinato su infrastrutture, sviluppo e gestione del territorio, con l’obiettivo di mantenere le specificità della Liguria al centro dell’agenda nazionale.