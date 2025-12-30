 / Attualità

Cairo rilancia i locali dell’ex Perla: un progetto in due lotti per una nuova sala polivalente

I locali sono stati acquistati dal Comune per circa 200mila euro

Foto tratta da Google Maps

Cairo Montenotte pianifica la riqualificazione dei locali dell’ex Perla, situati in corso Martiri della Libertà, acquistati dal Comune per circa 200mila euro, con l’obiettivo di trasformarli in una sala polivalente.

 L’intervento interesserà sia il piano rialzato sia il piano interrato, con lavori di adeguamento alla normativa antincendio e di efficientamento energetico.

Per garantire una corretta programmazione, è stata affidata la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per entrambi i piani e del progetto esecutivo limitatamente al piano rialzato, ritenuto prioritario e immediatamente cantierabile. 

La suddivisione in due lotti funzionali permetterà all’amministrazione di modulare gli interventi in base alle risorse disponibili e di accedere più facilmente a eventuali finanziamenti pubblici.

Il servizio di progettazione è stato affidato, tramite affidamento diretto, allo Studio Persico e Zerbinati Ingegneri di Carcare, per un importo complessivo di circa 38mila euro.

