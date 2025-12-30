Tre giovani della diocesi di Savona-Noli in missione nel Centrafrica

Martedì 6 gennaio alle ore 20:30 nella Chiesa San Pietro Apostolo, in via Untoria, il vescovo Calogero Marino presiederà la cerimonia del mandato missionario per i tre giovani della diocesi di Savona-Noli (due ragazze e un ragazzo) che tra gennaio e febbraio partiranno per un'esperienza di circa un mese a Monasao, nella Repubblica Centrafricana, dove opera il sacerdote diocesano don Michele Farina. La celebrazione si terrà alla presenza dei genitori, dei familiari e degli amici.

Si tratta della seconda esperienza missionaria per ragazzi di età compresa fra i 18 e i 35 anni preparata dal Servizio per le Missioni e le Migrazioni diocesano dopo quella dell'estate 2024. Da quell'iniziativa e dopo il viaggio in Centrafrica alcuni di coloro che vi erano stati sono entrati a far parte della commissione del Servizio diocesano. Tutti sono rimasti in contatto fra loro e hanno contribuito alla sensibilizzazione della tematica missionaria soprattutto fra i più giovani.

Agli incontri preparatori organizzati dal Servizio diocesano si è parlato e discusso della situazione geopolitica nella Repubblica Centrafricana, delle attività previste presso la missione di Monasao e dell’attenzione missionaria che anche nella nostra realtà diocesana si può introdurre nella vita di tutti i giorni. Il primo obiettivo è stato raggiunto: sensibilizzare i giovani sul tema della missione ad gentes e coinvolgerli a livello parrocchiale e diocesano nel lavoro missionario e nell’attenzione al fenomeno migratorio.

"Con l'imminente viaggio di Matilde, Giorgia ed Enrico la nostra diocesi si prepara ad accogliere con gioia le testimonianze che i tre ragazzi porteranno al loro ritorno, un'importante ricchezza per tutto il territorio", dice il responsabile del Servizio per le Missioni e le Migrazioni Davide Carnemolla. Per ulteriori informazioni si può scrivere un'e-mail all'indirizzo ufficio.missionario@diocesisavona.it.