Alassio, burraco di fine anno all’Hotel Toscana: gioco, amicizia e solidarietà per sostenere il Policlinico di Guanabo

Il prossimo appuntamento è previsto il 6 gennaio

Ieri, si è svolto un torneo di Burraco partecipato e divertente in occasione del fine anno ospitati dall'Hotel Toscana di Alassio.

Un pomeriggio all'insegna dell'amicizia, dello sport e solidarieta. Le somme raccolte verranno utilizzate per materiali medico sanitario che porteremo al Policlinico di Guanabo a Cuba nei prossimi mesi.

"Complimenti a Marina e Paola che si sono aggiudicate il Torneo con il primo premio offerto dalla parrucchiera Marie Luise, che ringraziamo insieme a tutti gli Esercenti e Commercianti che ci hanno aiutato - spiegano gli organizzatori - Il prossimo appuntamento con l'anno nuovo il 6 gennaio sempre all'Hotel Toscana". 

