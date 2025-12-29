Finale Ligure saluta il 2025 e dà il benvenuto al 2026 con un calendario ricco di cultura, musica e tradizioni

Finale Ligure si prepara a salutare il 2025 e ad aprire il nuovo anno con un fitto calendario di appuntamenti che coinvolgeranno tutti i rioni accompagnando residenti e ospiti in un percorso fatto di musica, cultura, spettacolo e tradizioni popolari, confermando come uno dei poli più dinamici della Riviera savonese e protagonista del progetto “Ponente Vibes”.

Il programma prende il via oggi, lunedì 29 dicembre, a Finalborgo, con un incontro speciale dedicato al teatro e agli spazi monumentali del centro storico che fu capitale del Marchesato Del Carretto. due noti attori italiani, Chiara Buratti e Roberto Tesconi, insieme all’architetto Roberto Grossi e al pianista Alessio Briano, racconteranno curiosità e aneddoti sulla professione teatrale e cinematografica lungo un percorso narrativo in due straordinari spazi monumentali, il Teatro Aycardi e l’Auditorium Destefanis. L’evento, gratuito e su prenotazione, è articolato in due turni pomeridiani alle ore 15.00 e alle 17.30, con ritrovo presso il Teatro Aycardi, e prevede un numero limitato di partecipanti.

La serata del 29 dicembre prosegue con un altro appuntamento imperdibile: alle ore 21.00 nella Basilica di San Giovanni Battista si terrà il concerto del gruppo afroamericano The Real Soul of Gospel, formazione proveniente da New Orleans che propone il repertorio autentico del gospel tradizionale e spiritual, sulle orme delle grandi icone come Mahalia Jackson e Thomas Dorsey. Il gruppo si è esibito in prestigiosi cartelloni internazionali, tra cui il celebre New Orleans Jazz and Heritage Festival, e ha consolidato la sua reputazione con numerose apparizioni in festival europei, premi e collaborazioni artistiche di rilievo. Il concerto rientra nella rassegna “Suoni di Natale”, promossa dall’Associazione Musicale Corelli con il sostegno del Comune di Finale Ligure, e offre al pubblico un’esperienza di grande valore emotivo e spirituale.

Il momento clou delle festività sarà mercoledì 31 dicembre, quando Finale Ligure accoglierà il nuovo anno con il tradizionale “Capodanno in Piazza” in Piazza Vittorio Emanuele. a partire dalle ore 22.30 il gruppo Elemento 90 animerà la serata con un repertorio ispirato agli anni ’90 ricreando le atmosfere musicali e visive del periodo con uno spettacolo coinvolgente che celebra le hit di quel decennio.Allo scoccare della mezzanotte spazio allo spettacolo piro-musicale con fuochi silenziosi sincronizzati con la musica, seguito dal dj-set con i dj finalesi Dax BJ e Voice Rave, per proseguire i festeggiamenti fino a tarda notte.

Il 1° gennaio 2026 si aprirà all’insegna della musica con l’ormai tradizionale Gran Galà di Capodanno della BRG Orchestra, in programma alle ore 17.00 presso l’Auditorium Destefanis, appuntamento molto atteso dagli appassionati e diventato negli anni un vero e proprio rito per iniziare l’anno nuovo con un vasto repertorio sempre molto apprezzato.

Il giorno successivo, giovedì 2 gennaio, Piazza Porta Testa ospiterà, dalle 14.00 alle 18.00, un concerto benefico a favore di Medici Senza Frontiere, con la partecipazione di Riccardo Pampararo, Godzilla, Edhera e Black Ivory a cura di Finalborgo.it e Finale Outdoor Region.

Sabato 3 gennaio sarà dedicato alle tradizioni e alla musica. A Finalborgo, a cura del Centro Storico del Finale, tornerà il “Dino da Nuxe” storica manifestazione che celebra un’antica tradizione locale con attività in Piazza Santa Caterina e a Palazzo Ricci, a partire dalle 14:30. In questo rito comunitario, che affonda le sue radici nella cultura contadina e artigiana locale del Marchesato, il Marchese Giovanni donerà simbolicamente un sacchetto di noci come augurio per il nuovo anno, un gesto che celebra le radici della comunità con un pizzico di magia. Nel pomeriggio, alle 15.00, a Varigotti, la Befana farà ritorno nella suggestiva Piazzetta dei Pescatori, mentre in serata, alle 21.00, l’Auditorium Destefanis ospiterà la presentazione dell’album della pianista finalese Paola Arras, direttrice della Scuola Pianistica Ateneum.

Il calendario proseguirà domenica 4 gennaio con due appuntamenti musicali: alle 15.00, a Finalpia, Piazza Abbazia accoglierà il concerto “ATN – About That Night”, a cura dell’associazione I Garosci de Pia, mentre alle 21.00 la chiesa parrocchiale di Varigotti sarà cornice del concerto dell’Accademia della Musica.

A sottolineare il valore del programma è il vicesindaco di Finale Ligure con delega a Turismo ed Eventi, Maura Firpo: "Proseguiamo le festività con un calendario di eventi che offre una proposta ricca e diversificata, capace di parlare a pubblici differenti e di valorizzare tutte le nostre frazioni con un’offerta culturalmente e artisticamente di grande livello che, anche negli appuntamenti precedenti, ha ottenuto un riscontro di pubblico notevole, a conferma della bontà del lavoro svolto insieme alle associazioni e agli operatori culturali del territorio. Invitiamo finalesi e turisti a vivere questi appuntamenti come occasioni di incontro, condivisione e scoperta, contribuendo a rendere Finale Ligure una città viva e accogliente anche durante le festività invernali. Con l'occasione voglio augurare a tutti, a nome mio e dell'Amministrazione, un sereno fine 2025 e un buon inizio di anno nuovo".