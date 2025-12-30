Albenga festeggia il Capodanno: due giorni di musica, spettacolo e convivialità nel cuore della città

Albenga si prepara a salutare il nuovo anno con un ricco programma di eventi che animerà il centro cittadino tra musica itinerante, concerti e festeggiamenti in piazza, coinvolgendo residenti e visitatori di tutte le età.

Il calendario prende il via oggi, martedì 30 dicembre, con l’energia travolgente della Street Marching Band – Banda di Pontelungo, protagonista di una parata musicale dalle 16.30 alle 18.00 lungo le vie cittadine. La partenza è prevista da Piazza del Popolo, con passaggio in Viale Martiri della Libertà, Viale Italia e arrivo nella zona mare, per un pomeriggio all’insegna del ritmo e del divertimento.

La musica prosegue in serata con il Concerto di fine anno in Piazza, in programma martedì 30 dicembre a partire dalle ore 16.30 in Piazza San Michele. Un appuntamento dedicato ai grandi classici dell’opera e alle più amate canzoni natalizie, che vedrà protagonisti Umberto Musso al pianoforte e Franco Cerri alla voce. L’ingresso è libero.

Il clou delle celebrazioni è previsto per mercoledì 31 dicembre, quando Piazza del Popolo diventerà il cuore del Capodanno ad Albenga.

Dalle ore 22.00 alle 23.00 ad aprire la serata sarà il DJ set di Andrea Borè, che lascerà poi spazio al concerto dei Libero Arbitrio, live disco music band che accompagnerà il pubblico nell’arrivo del 2026 fino all’1.00. A seguire, la musica proseguirà (fino alle 2,00) con Andrea Borè.

I Libero Arbitrio, formazione composta da musicisti legati da consolidate esperienze artistiche e da una forte passione per la musica dal vivo, proporranno un coinvolgente tributo alla disco music degli anni ’70 e ’80, con un repertorio di brani e medley che hanno reso indimenticabile quell’epoca. Il concerto, caratterizzato da grande energia musicale, da un curato impatto scenico e dalla presenza sul palco di una ballerina e coreografa, è pensato per coinvolgere e divertire pubblico di ogni età. Il Capodanno 2026 assume inoltre un significato speciale per la band, che celebra i vent’anni dalla propria nascita.

Nel corso della serata il Centro Ricreativo Ausilia offrirà vin brulé e cioccolata calda, mentre allo scoccare della mezzanotte l’Amministrazione comunale proporrà un brindisi augurale con panettone per tutti i partecipanti.

Un’occasione speciale per vivere insieme l’atmosfera delle feste e accogliere il nuovo anno nel segno della musica, della condivisione e della comunità.