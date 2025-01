Nove assessori, quattro sottosegretari, sei commissari, due neo-consulenti: Bucci tira dritto e sogna un dream team alla guida della Liguria

Se per Genoa e Sampdoria, seppur con obiettivi e progetti ben differenti, il calciomercato si affaccia all’orizzonte, chi è già immerso a pieno nelle trattative in entrata è il neo-presidente di Regione Liguria, Marco Bucci.

Che il suo obiettivo principe sia quello di mettere mano alla squadra di governo allargandola il più possibile non è mai stato un segreto: già in campagna elettorale aveva sbandierato l’intenzione di voler portare gli assessori da sette a nove e di lavorare alla modifica dello Statuto in modo da introdurre le figure dei sottosegretari. In quella direzione va anche uno dei primissimi atti della sua giunta con la nomina dei manager a supporto dell’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò, e la rosa dei medici scelti da Matteo Bassetti per il suo Consiglio Superiore della Liguria. Senza dimenticare il consigliere ‘ibrido’ Alessio Piana, nominato come ‘delegato’ che partecipa alle riunioni di giunta, ma senza possibilità di voto, e i commissari per la sanità distribuiti su tutto il territorio ligure e che si dovrebbero occupare, tra l’altro, della costruzione dei nuovi ospedali.

L’ultima novità, in ordine di tempo, la si trova alla voce ‘consulenze’. Bucci ha scelto di premiare due suoi ex colleghi: il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro (Leghista puro), e l’ex sindaca di Santo Stefano d’Aveto, Maria Antonietta Cella (candidata presidente alle regionali tra le fila del ‘Partito Popolare del Nord’ dell’ex leghista Roberto Castelli). A loro andranno circa 90 mila euro a testa per 23 mesi per occuparsi rispettivamente di supporto alla Struttura Unica Appalti Regionale (Suar) nei rapporti tra Regione e Governo con un particolare focus sull’autonomia differenziata e di supporto alla costruzione delle strategie per le sviluppo dell’entroterra. Scelte che, inevitabilmente, hanno scatenato le reazioni delle opposizioni in consiglio a una settimana dal ritorno in aula previsto per martedì 7 gennaio.

Bucci fa sul serio e non ha perso tempo nel prendere carta e penna per avviare le pratiche che rappresentano le prime mosse del suo piano. Prima della pausa natalizia ai consiglieri regionali è arrivato il testo del disegno di legge con cui avrebbe l’intenzione di modificare lo Statuto regionale consentendo l’introduzione dei sottosegretari (ne vorrebbe quattro e per la votazione serve una doppia approvazione a due mesi di distanza in consiglio regionale), mentre per l’ampliamento della giunta a nove assessori serve che la pratica passi per le camere e, quindi, i tempi si allungano.

Manovre che inevitabilmente accenderanno il dibattito alla ripresa dei lavori. Le opposizioni hanno già annunciato un referendum abrogativo per chiedere lo stop all’allargamento della squadra di governo, mentre a tenere banco è la questione dei costi. Per il segretario regionale del Pd, Davide Natale, “ogni nuova poltrona costerà come un consigliere regionale per circa quattro milioni di euro in cinque anni”. Mentre dalla maggioranza continuano a sostenere che non ci saranno aumenti di costi. Intanto dal portafoglio della Regione sono pronti a uscire 756mila euro in tre anni per i commissari alla sanità, fatta eccezione per Luciano Grasso e Giuseppe Zampini che hanno accettato l’incarico a titolo gratuito. Anche se Bucci continua a sostenere che le loro nomine non graveranno sui conti regionali ma “saranno compensati nei budget di progetto”.