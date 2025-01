Cairo, scontro sul bilancio di previsione. L'opposizione: "Immobilismo e mancanza di visione". Lambertini: "Solido e funzionale"

Cairo Montenotte ha approvato il bilancio di previsione, un atto fondamentale che, però, ha suscitato forti critiche da parte dell'opposizione, accusando la giunta del sindaco Paolo Lambertini di mancanza di visione e immobilismo.

"Un’amministrazione priva di slancio e progettualità, senza la visione necessaria per promuovere lo sviluppo e il benessere dei cittadini – commentano dal gruppo di opposizione +Cairo – Un bilancio privo di politica, senza idee. Non vi è alcuna correlazione tra le voci del bilancio e le reali esigenze del territorio. Nessuna strategia per contrastare l’impoverimento economico e l’invecchiamento della popolazione. Assenza di progetti legati al PNRR. Tariffe e aliquote al massimo, servizi insufficienti: non è accettabile che i cittadini paghino di più per ricevere lo stesso, o, in alcuni casi, perfino meno. Questo bilancio non è solo un’occasione persa, ma anche il simbolo di un’assenza di coraggio politico e di ambizione, che sta caratterizzando questa amministrazione".

"Un bilancio poco incisivo, privo di coraggio, molto generico e interlocutorio", così lo ha definito il gruppo di opposizione "Cairo in Comune". "Non risponde alle esigenze delle persone più fragili, con nessuna riduzione delle imposte. L'addizionale Irpef, che nel 2020 era stata portata ai livelli massimi in uno dei periodi più critici per il nostro Paese, non è mai stata riportata ai livelli pre-pandemia. Un bilancio in cui le parole non sono seguite dai fatti. Basti leggere il DUP per rendersi conto che il programma elettorale non è stato realizzato: basta vedere la situazione della sanità, della programmazione urbanistica e delle iniziative a favore dei giovani e delle persone fragili"

"Per quanto riguarda la sanità, abbiamo sottolineato che nel documento è scritto che la 'giunta si sarebbe impegnata per ottenere nuovamente un servizio di emergenza H24' e che 'sono seduti ai tavoli di lavoro'. Abbiamo detto loro che forse, invece di restare seduti, sarebbe più utile alzarsi e iniziare a correre per chiedere con forza ciò che è stato tolto ai cairesi da anni. Sull'ambiente, anche qui, abbiamo assistito a grandi tavoli di lavoro che non portano a risultati concreti. I dati sul benzoapirene, aggiornati a settembre, sono ancora superiori ai valori limite previsti dalle normative", concludono da "Cairo in Comune".

"Non mi aspettavo commenti diversi dalle opposizioni. Il bilancio di previsione è stato concepito per mantenere solido il comune dal punto di vista economico e finanziario, evitando di indebitare l’ente per gli anni futuri. In sette anni di amministrazione, abbiamo acceso un unico mutuo, di circa 300mila euro, per l’illuminazione del campo da baseball. In confronto, la precedente amministrazione, oggi all’opposizione, ha contratto mutui per un totale di 3 milioni di euro, che stiamo ancora pagando e che continuano a sottrarre risorse alla collettività", replica il sindaco Lambertini.

"Abbiamo investito in diversi settori, come l’urbanistica, i lavori pubblici e la cultura, senza gravare sulle tasche dei cittadini. I risultati del nostro operato sono evidenti: basta guardare i cantieri aperti sul territorio. Alcuni si concluderanno a breve, mentre nei prossimi mesi ne apriranno altri per i progetti che abbiamo in programma. Sul personale continuiamo a investire e a mantenere alta l’attenzione sulla struttura. Oltre 7 milioni di euro attivati attraverso progetti legati al PNRR comportano un cofinanziamento da parte del comune di circa 500-600 mila euro. Siamo stati estremamente attenti nella gestione", aggiunge.

"È un bilancio solido. Se l’opposizione ritiene di avere più coraggio, forte delle esperienze passate, lo dimostri portando conti e fatti concreti," conclude Lambertini.