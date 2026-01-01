Andora, Cimento invernale: 190 partecipanti hanno sfidato il freddo, il più giovane ha 3 anni

Sono ben 190 i coraggiosi che stamani (1 gennaio) hanno sfidato il freddo e si sono tuffati per il tradizionale Cimento invernale di Andora, giunto alla sua ottava edizione.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Andora e dalla Lega Navale Italiana, sezione di Andora, con la conduzione di Gianni Rossi, che ha trasformato il cimento in una vera e propria festa sulla sabbia.

L’ingresso in acqua è avvenuto intorno alle 11.30. Gli appassionati nuotatori hanno sfidato la temperatura che si attestava sui 9 gradi e l’acqua a 15. Numerosi i premi assegnati: il più giovane, il piccolo Francesco Giusto di 3 anni di Andora; il più longevo, Sergio Rogora di Legnano, classe 1935, che con i suoi 90 anni ha dimostrato grande entusiasmo; la partecipante proveniente da più lontano, Mariali Jestam, 45 anni dalla Svezia; e il bimbo da più lontano, Lionel Cervero dalla Svizzera. Tra gli altri riconoscimenti, Claudio Bardino si è aggiudicato il premio come partecipante più estroso, mentre il gruppo più numeroso è stato quello dei Nuotatori del tempo avverso.

A rendere l’esperienza ancora più "accogliente", i partecipanti, dopo essere usciti dall'acqua, hanno potuto assaporare un bel vin brulé offerto dagli Alpini della Val Merula, e usufruire di docce calde e cabine per il cambio, oltre all’assistenza in mare dei bagnini e a terra della Croce Bianca, in totale sicurezza.