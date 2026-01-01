Celle racchiusa nello scrigno di un presepe della tradizione: l'opera di un cellese e gli scorci del paese (FOTO e VIDEO)

"U te pioxe u presepe?". Così diceva Eduardo De Filippo nella celebre commedia "Natale in casa Cupiello". E a una domanda rivisitata in dialetto ligure non si può dire di no osservando l'opera di un cellese che nel suo presepe ha raccontato un po' del paese.

Una tradizione che di anno in anno porta avanti impreziosendo la sua creazione acquistando nuove figure o ricevendone altre in regalo. C'è tutto in questo presepe e già dall'ingresso con le figure luminose di un pastore, il cane Lucky e la stella cometa, si intuisce che all'interno ci si può aspettare una bella sorpresa.

Dagli antichi mestieri come i pescatori, il ciabattino e i pastori, il raccoglitore di pomodori, con la presenza pure dei macachi albisolesi in mezzo a statuine storiche di famiglia. Poi c'è anche chi raccoglie e sbatte le olive, chi sbatte i panni e cuoce il formaggio. E molti altri.

Si attraversano scenari diversi tra montagne, ponti e ruscelli arrivando persino al mare. Di Celle.

Sí perché vengono riprese le zone iconiche del paese del levante savonese. Dalla pineta Bottini passando poi per il rio Santa Brigida, il Ghiare, il "pennello", il molo del Bouffou con sullo sfondo anche il Mulino a Vento, la chiesa di San Michele e il convento. Non possono poi mancare le casette colorate presenti sul lungomare.

Poi la capanna e la classica Natività. A Natale sono partiti i Re Magi che compiono un passetto ogni giorno e se saranno in anticipo rispetto all'Epifania non è da escludere che si possano concedere una passeggiata con i cammelli sulla spiaggia cellese.