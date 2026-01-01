Prima nata del 2026 in Liguria: benvenuta Divine Nosakhare, venuta alla luce al San Paolo di Savona un minuto dopo la mezzanotte

Divine Nosakhare, una bambina di 3,660 chilogrammi, è la prima nata del 2026 in Liguria e tra i primissimi nati in Italia. È venuta alla luce alle 00:01 di oggi all’Ospedale San Paolo di Savona. La mamma è Rita Ilori, di nazionalità nigeriana. Il parto è stato assistito dalle ostetriche Maria Teresa De Francesco e Giorgia Roascio e dalla ginecologa Laura Renda.

La mamma era in un locale del centro di Savona, aperto per i festeggiamenti di Capodanno e di proprietà del marito, quando si è manifestata l'impellenza del parto. Un'amica della signora ha così lasciato i due figli al locale e ha accompagnato la puerpera. Il video (che non diffonderemo, da cui è tratto lo screen) è stato fatto Il personale su richiesta della paziente, ha fatton un video per il papà della piccola, che era rimasto nel locale per lavoro.

"Il 2026 si apre in Liguria con la nascita di Divine, un segno concreto di fiducia nel futuro - ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci - A lei e alla sua famiglia rivolgo, a nome di tutta la Regione, i migliori auguri per un cammino di serenità, crescita e speranza".

"Un ringraziamento sentito va alla ginecologa, alle ostetriche e a tutto il personale dell’Ospedale San Paolo di Savona - commenta l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò - per la professionalità e l’attenzione con cui hanno accompagnato questo lieto evento, così come a tutti gli operatori sanitari che in Liguria hanno lavorato con dedizione e spirito di servizio anche durante questi giorni di festa. A Divine e alla sua mamma i più sinceri auguri di salute e serenità".

