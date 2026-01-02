Nuovo ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, parte l’iter per la progettazione: sei mesi per chiudere la gara

Sarà IRE – Infrastrutture Recupero Edilizio, società controllata dalla Regione Liguria e dagli enti del sistema regionale, a occuparsi della preparazione e della gestione della gara per la progettazione del nuovo monoblocco del Santa Corona di Pietra Ligure che avrà 390 posti letto.

È uno degli ultimi atti firmati da Michele Orlando in qualità di direttore generale dell’Asl2 e segna un passo importante nell’iter di realizzazione del nuovo ospedale nel Ponente savonese. La decisione di coinvolgere IRE, società in house, è stata suggerita da Asl2 alla Regione lo scorso dicembre e la società ha successivamente presentato una proposta attuativa, prevedendo le attività di committenza finalizzate all’affidamento del servizio di progettazione, per un costo massimo di 134 mila euro (Iva inclusa). La proposta di IRE è stata poi sottoposta a un professionista esterno per la verifica di congruità.

Lo scorso dicembre Liguria Salute ha firmato con Cassa Depositi e Prestiti un contratto di anticipazione per finanziare la progettazione del nuovo ospedale, in particolare il PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica).

IRE dovrà garantire il perfezionamento dell’affidamento della progettazione entro sei mesi dalla firma del contratto, dando mandato alla Struttura complessa Patrimonio e gestione tecnica di Asl2 (ora Area operativa) di sottoporre alla nuova ATS Liguria gli atti necessari non appena saranno disponibili le risorse finanziarie attualmente collocate presso Liguria Salute.

Il primo semestre del 2026 si preannuncia particolarmente complesso per la sanità ligure, dal momento che coincide con la chiusura del PNRR e con l’attivazione della riforma sanitaria regionale.

L’intervento di realizzazione del nuovo monoblocco del Santa Corona è stato inserito dalla Regione Liguria nella programmazione strategica sanitaria. Il costo complessivo dell’opera (esclusi arredi e attrezzature) è pari a 244 milioni di euro: di questi, 227,6 milioni arrivano dallo Stato (95%), 11,9 milioni dalla Regione (5%) e 4,58 milioni rappresentano il cofinanziamento di ASL2.

Per arredi e macchinari la spesa prevista è di circa 36 milioni di euro, un finanziamento che al momento non è ancora disponibile e che potrà derivare dai proventi della valorizzazione delle porzioni di patrimonio che verranno dismesse dopo la riqualificazione, da future assegnazioni statali oppure da fondi regionali disponibili. Per la prima ipotesi Asl2 dovrà valutare il miglior percorso di valorizzazione degli immobili che verranno dismessi.

Dopo l’approvazione del Quadro esigenziale nel 2023, nell’ottobre 2024 è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali. Per la realizzazione del nuovo monoblocco è stato inoltre nominato, a fine 2024, il commissario straordinario Santiago Vacca. Nel maggio dello scorso anno è stata poi emanata la delibera di approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione, con il dettaglio dei quadri economici, fasi già seguite da IRE. Infine, lo scorso ottobre, è stato nominato Responsabile unico del procedimento l’ingegner Giulio Tagliafico, in sostituzione di Riccardo Rebagliati.