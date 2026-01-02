 / Eventi

02 gennaio 2026

Albissola, il Quartetto Vittoria chiude la rassegna "Suoni di Natale" con musiche della tradizione ligure

Stasera, venerdì 2 gennaio, alle 21:00, al MuDA

Albissola Marina ospiterà questa sera, 2 gennaio, l’ultimo concerto della rassegna Suoni di Natale, alle ore 21 presso il MuDA. Ad animare la serata sarà il Quartetto Vittoria, che proporrà un viaggio musicale tra i canti della tradizione ligure e brani strumentali come valzer, mazurche, monferrine e perigurdini, radicati nelle terre dell’Appennino. Non mancheranno inoltre pastorali e melodie dedicate al Santo Natale.

Il quartetto è composto da musicisti di grande rilievo nel panorama della musica tradizionale italiana: Laura Parodi(voce), Fabio Rinaudo (cornamuse e flauti), Nicolò Mandirola (fisarmonica) e Stefano Buscaglia (piffero).

Laura Parodi da molti anni si dedica allo studio e alla valorizzazione del repertorio vocale ligure e del Nord Italia. Storica voce del gruppo La Rionda e del G.S. Trallallero, vanta centinaia di concerti in Italia, Europa e Cina, oltre a numerose incisioni discografiche e radiofoniche. Fabio Rinaudo, fondatore dei Birkin Tree e dei Liguriani, è uno dei più noti suonatori di cornamusa in Italia, con oltre 3.000 concerti e 90 registrazioni discografiche in Italia, Europa e Canada. Infine, Stefano Buscaglia e Nicolò Mandirola rappresentano tra le nuove generazioni figure di spicco nella musica tradizionale delle quattro province liguri.

Il concerto, che chiude la rassegna Suoni di Natale, è promosso dall’Associazione Musicale Corelli di Savona con il prezioso sostegno dell’amministrazione comunale di Albissola Marina.

