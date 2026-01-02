Finalborgo, famiglie in gioco con "Il Regno delle Cose Sbagliate": creatività e imperfezione in primo piano

Domenica 11 gennaio, dalle 10 alle 13, presso il Centro Culturale Palazzo del Tribunale di Finalborgo, lo Spazio Famiglie di Baba Jaga APS ospiterà un nuovo appuntamento dedicato a bambini, adulti e a tutte le famiglie con la testa tra le nuvole, le calze spaiate e la voglia di creare cose splendidamente imperfette.

“Il Regno delle Cose Sbagliate” è un laboratorio pensato per scoprire la bellezza dell’errore, dell’inutile, dello storto, del buffo, e per trasformare ciò che di solito si mette da parte in un mondo accogliente e sorprendentemente ricco di possibilità. L’iniziativa rientra nella programmazione delle quattordici domeniche dello Spazio Famiglie, attivo da settembre 2025 ad aprile 2026, un luogo progettato per offrire tempo di qualità da condividere tra adulti e bambini in un clima di calma, libertà e creatività.

Ogni domenica lo Spazio Famiglie propone un tema diverso, e quello dell’11 gennaio invita grandi e piccoli a entrare in un universo dove tutto ciò che non funziona è perfetto così com’è. Durante la mattinata sarà possibile costruire personaggi scartati, dare vita alla casa più sbagliata del mondo, inventare oggetti inutili ma indispensabili, travestirsi da personaggi sbagliati, esplorare la mappa dei mondi storti e leggere storie buffe e accoglienti nell’angolo dedicato.

Le attività sono completamente libere e ogni famiglia potrà seguire le proposte degli educatori oppure muoversi in autonomia, scegliendo con tranquillità ciò che desidera fare. Lo spazio resterà aperto dalle 10 alle 13 ed è possibile arrivare e andarsene quando si preferisce.

Il laboratorio ha un costo di 5 euro a persona, mentre per i possessori della Tessera Spazio Famiglie 2025/26 l’ingresso è incluso nel pacchetto, fino a un massimo di trenta presenze complessive per nucleo familiare (ogni presenza, adulta o infantile, viene conteggiata come un ingresso). La prenotazione è obbligatoria tramite il sito www.babajagaps.com o al numero 351 5699339 (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). Lo spazio si trova al secondo piano senza ascensore; per esigenze di accessibilità è disponibile un contatto dedicato.

Il tema dell’11 gennaio accompagnerà idealmente il pubblico verso lo spettacolo della settimana successiva: “Felicia”, l’eccezionale spettacolo di teatro di figura tout public (ossia per tutti: grandi e piccoli, a partire dai 6 anni!) della compagnia Quintoequilibrio, in scena domenica 18 gennaio alle ore 16 al Teatro delle Udienze di Finalborgo. Si tratta di un’occasione preziosa per incontrare la marionetta ibrida protagonista di una favola contemporanea, che sta incantando i maggiori teatri del panorama nazionale grazie alla sua poesia, alla delicatezza del racconto e alla sorprendente maestria della manipolazione scenica. Uno spettacolo gioiello, capace di parlare a bambini e adulti attraverso un linguaggio visivo raffinato e coinvolgente, con posti limitati per i quali si consiglia l’acquisto anticipato del biglietto.

Lo Spazio Famiglie invita tutte e tutti a vivere una domenica dedicata all’imperfezione felice, al gioco e alla libertà creativa, all’interno di un ambiente culturale pensato per accogliere, valorizzare e trasformare ogni idea, anche la più sbagliata, in qualcosa di unico.