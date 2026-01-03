Lunedì all'oratorio di Santa Maria Maddalena di Laigueglia il “Concerto delle feste”





Lunedì 5 gennaio 2026 alle 21 l'oratorio di Santa Maria Maddalena di Laigueglia ospiterà il “Concerto delle feste” che vedrà esibirsi il coro “Deo Gloria” e l'ensemble d'archi dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra diretti da Don Danilo Galliani.



Saranno eseguite musiche di J. S. Bach, D. Buxtehude, W. A. Mozart, J. Rutter e brani della tradizione natalizia.



L'ensemble è composto da Constantin Ciobanu e Angela Zapolla, violino, Maddalena Vitali, viola, Simone Cricenti, violoncello e Francesco Simonassi, organo.



L’Istituto Diocesano di Musica Sacra promuove la musica sacra nella Diocesi mediante la formazione degli operatori musicali: direttori di coro, organisti, animatori di assemblea, cantori ed è costituito con lo scopo particolare di formare operatori musicali per la liturgia. Il coro “Deo Gloria”, espressione dell’Istituto stesso, è attualmente composto

da 30 elementi.



Il coro “DG” accoglie coristi appartenenti anche ad altre formazioni canore, li prepara musicalmente e vocalmente, indirizzando i propri interessi allo studio e alla diffusione del repertorio sacro. All’interno di questo repertorio, particolare attenzione è rivolta alla riscoperta di molta letteratura che, ingiustamente trascurata, trova naturale collocazione all’interno dalle celebrazioni liturgiche. Il Coro è affidato a don Danilo Galliani, direttore dell’Istituto.