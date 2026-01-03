Cimento invernale a Ceriale: in 169 hanno sfidato il freddo

A Ceriale il nuovo anno è stato salutato con la tradizionale “ciumba” fuori stagione, il tuffo in mare che da vent’anni richiama appassionati e curiosi sulla spiaggia anche in pieno inverno. Alle 10.30 di questa mattina (3 gennaio), con una temperatura dell’acqua intorno ai 13,8 gradi e appena 10 gradi all’esterno, in 169 hanno sfidato il freddo per immergersi nelle acque del litorale.

L’evento, organizzato dai Bagni Ceriale con il patrocinio del Comune di Ceriale, si è confermato ancora una volta un appuntamento molto atteso.

A distinguersi tra i partecipanti il più anziano, Ginetto Trevia, 77 anni di Loano, e la più anziana, Flavia Porro, 83 anni, arrivata da Torino. I più giovani in acqua sono stati Fabrizio, 7 anni, da Cuneo, ed Emma, 8 anni. Il premio per il gruppo più numeroso è andato ai Nuotatori del tempo avverso di Genova.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stato l’assessore alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno: “Grazie come sempre ai Bagni Ceriale che si sono prodigati per organizzare questo attesissimo evento, insieme agli uffici comunali. Si tratta della ventesima edizione e anche quest’anno è stato un grande successo. Ci teniamo molto e sicuramente lo ripeteremo negli anni a venire. Colgo l’occasione per fare gli auguri, a nome dell’amministrazione, a tutti i cittadini e ai turisti che stanno trascorrendo qui i giorni di vacanza, tornando a trovarci, fedeli nel tempo”.