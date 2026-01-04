Il gatto randagio Romeo, spirito libero diventato simbolo di Zinola

È stato rinominato il re della "Muina de Zinöa". Una mascotte del quartiere.

Il gatto Romeo non è il randagio "Er Mejo der Colosseo" degli Aristogatti ma è diventato negli anni un simbolo della zona. Come il gatto Seppia a Boccadasse. Tanto che qualche settimana fa gli è stata costruita una cuccia in legno con all'interno le coperte e la scritta "Non toccare, grazie. Cà di Romeo".

La stessa è stata posizionata nei giardini a due passi dal palazzetto.

Bianco e nero, occhi gialli, è impossibile non notarlo per i suoi modi affettuosi, il miagolio e il suo gironzolare nel quartiere. Ormai avanti con l'età, pare si aggiri intorno ai 17-18 anni, a parte la cuccia molto spesso si ripara per dormire nelle barche sul lungomare, il camping e nella zona della tettoia dallo sportello bancario.

Un vero e proprio spirito libero amato dai savonesi.