Pomeriggi Musicali di Finale Ligure inaugurano il nuovo anno con concerti e spettacoli

Dopo la pausa delle festività riprendono i Pomeriggi Musicali (nuovi percorsi: sonori e artistici) rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Sabato 10 Gennaio, alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo, in occasione della Giornata Mondiale per la Pace, avremo un concerto tra il classico e il folk, a cura del Trio Italiano, composto da Endrio Luti alla fisarmonica, Cristina Trimarco al fagotto e Thomas Luti al saxofono. Lo spettacolo si intitola “Suggestioni senza tempo”: un programma che celebra la pace con brani folk e classici, dalla musica Balcanica a quella Orientale, dal Klezmer alla Sudamericana sino ad arrivare a Paganini.

L’evento sarà introdotto da Finale Diritti Umani APS, associazione del territorio impegnata nella tutela dei diritti umani, della solidarietà, della crescita personale e collettiva, dell’assistenza e dell’inclusione sociale (l'ingresso è liberi ad offerta; si accettano prenotazioni via Whatsapp al 3534639960).



Il giorno successivo, domenica 11 Gennaio, alle ore 16 sempre presso l’Auditorium di Finalborgo, la Società dei Concerti di Finale Ligure ETS collaborerà con la compagnia “La città del sogno” nell’evento inaugurale della stagione teatrale. Lo spettacolo in questione si intitola “Il mio nome era Linda”: una commedia del teatro dell’assurdo. La storia narra l’andirivieni tra vita e morte di una ragazza che torna sulla terra per raccontare la propria esistenza, la non accettazione delle consuetudini, il suo innamoramento sino al suicidio.

Le musiche saranno a cura del Duo Syrinx (Michele Menardi Noguera al flauto e Luca Sciri al clarinetto), si intervalleranno alla recitazione, andando a sottolineare gli stati d’animo dei personaggi della vicenda. Ingresso libero a offerta senza prenotazioni.

