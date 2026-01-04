Savona, lavori alla scogliera a protezione del litorale in via Nizza: interventi di ripascimento fino a marzo

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di ripascimento della scogliera a protezione del litorale di Zinola, un intervento atteso e necessario per contrastare l’erosione costiera in un tratto particolarmente esposto alle mareggiate.

L’operazione, realizzata dalla società I.C.A.M. di Genova per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, prevede il trasporto e la posa di massi naturali lungo la scogliera situata in prossimità dei Giardini di Zinola, a ridosso del Camping Vittoria. I lavori proseguiranno fino a inizio maro

L’obiettivo è rafforzare la difesa del litorale e salvaguardare l’arenile e le strutture retrostanti, spesso messe a dura prova dalle mareggiate e dal maltempo, per la messa in sicurezza della costa e alla tutela di un’area molto frequentata, soprattutto nei mesi estivi.

Per consentire l’accesso dei mezzi pesanti necessari al trasporto dei massi, il Comune di Savona ha emanato una specifica ordinanza che autorizza, in deroga, il transito degli autoarticolati lungo via Nizza e il Lungomare dei Ceramisti, con ingresso dall’area adiacente al Camping Vittoria. Le manovre saranno effettuate a passo d’uomo e sotto la supervisione di personale incaricato, per ridurre al minimo i rischi.

Durante le operazioni di carico e scarico potrà essere temporaneamente interdetto il passaggio ciclo-pedonale nella zona interessata dal cantiere, esclusivamente per il tempo necessario alle manovre.



