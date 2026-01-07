Albisola, scatta il cantiere di riqualificazione del centro storico in via Della Rovere

Dopo la consegna dei lavori il 31 dicembre, oggi scateranno gli interventi di riqualificazione del centro storico di Albisola Superiore in via Della Rovere.

"L’intervento consentirà una riqualificazione complessiva dell’antico centro urbano in chiave di sostenibilità, conservazione del patrimonio e miglioramento della qualità della vita in un’area dal valore storico e architettonico elevato" spiega il Sindaco Maurizio Garbarini.

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e pedonale in via della Rovere e Largo Nicolò Gavotti con una riqualificazione funzionale ed estetica del centro storico; il miglioramento dell’accessibilità pedonale e carrabile con una maggiore sicurezza per residenti e commercianti; il ripristino della funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque piovane con il risanamento dalle infiltrazioni lungo le murature degli edifici prospicienti; la verifica e il rifacimento dei sottoservizi.

L'importo totale del progetto si attesta sui 995.953,50, di cui 946.155,83 euro come finanziamento dal Fondo Strategico Regionale di Regione Liguria e 49.797,67 euro come quota di cofinanziamento comunale.

I lavori inizieranno con il primo lotto a partire dall'inizio di Via Della Rovere, dall'intersezione con via Italia (nei pressi del negozio di ferramenta) fino al primo archivolto.

"Questa operazione ha un significato epocale perchè per la prima volta verranno ripristinati tutti i sottoservizi del tratto di via interessato e realizzata la pavimentazione stradale in tutta la parte di Via della Rovere oggetto del progetto - continua il primo cittadino albisolese - L’intervento consentirà una riqualificazione complessiva dell’antico centro urbano in chiave di sostenibilità, conservazione del patrimonio e miglioramento della qualità della vita.

Sarà un cantiere lungo e complesso, ma di cruciale importanza e così tanto atteso dalla comunità e dalla nostra Amministrazione che, con l'unione di intenti, la pazienza e l'interesse dei residenti e dei commercianti e la professionalità di tutti gli attori coinvolti, regalerà un risultato sorprendente".