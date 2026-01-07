IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona: porte aperte a studenti e famiglie

L’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona apre ancora una volta le sue porte a studenti e famiglie con un ricco calendario di attività di orientamento dedicate al settore TECNICO ECONOMICO e TECNICO TECNOLOGICO. Un’occasione concreta per conoscere da vicino la scuola, vivere l’esperienza delle lezioni e scoprire laboratori innovativi, pensati per aiutare i ragazzi a scegliere consapevolmente il proprio percorso di studi.

Tutte le attività del settore tecnico si svolgeranno presso la sede di via San Giovanni Bosco 6 a Savona, in un contesto accogliente e dinamico, dove teoria e pratica si incontrano.

Open Day – :

Una mattinata dedicata alla presentazione dei corsi, con incontri, visite e dialogo diretto con docenti e studenti:

Ore 9.00 – 11.00: Settore Tecnico Economico (AFM, RIM, SIA, Tecnico per il Turismo)





Settore Tecnico Economico Ore 11.00 – 13.00: settore Tecnico Tecnologico (CAT- ex geometri)





Giornate dello Studente – Lezioni aperte:

Gli studenti delle scuole medie potranno partecipare a vere e proprie lezioni, affiancando i docenti e vivendo in prima persona la quotidianità scolastica:

8, 9, 12 e dalle 8.30 alle 12.00





Laboratori di Orientamento in Istituto:

Settore Tecnico Tecnologico – Corso CAT

“3D GENERATION – progetta, crea, modella in 3D”

ore 15.00 – 17.00





Settore Tecnico Economico (AFM, RIM, SIA, Tecnico per il Turismo)

“Cittadinanza 2.0 e Smart Economy – Capire per scegliere”

ore 15.00 – 16.00





ore 15.00 – 16.00 “MATEM_IA”

ore 15.00 – 17.00





Durante le giornate di orientamento sarà possibile:

assistere a lezioni reali e laboratori ;

; confrontarsi con docenti e studenti già inseriti nei percorsi;

già inseriti nei percorsi; ricevere informazioni chiare su sbocchi professionali e formativi e sulle politiche di inclusione scolastica: studenti con BES, studenti atleti, studenti di madrelingua non italiana

L’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona si propone come guida per aiutare i ragazzi a riconoscere le proprie inclinazioni e trasformarle in competenze utili per il futuro.

Le attività proposte non sono solo momenti informativi, ma vere esperienze pensate per aiutare gli studenti a comprendere le caratteristiche dei percorsi del settore tecnico e le opportunità che ciascun indirizzo può offrire. L’Istituto, infatti, affianca a questo settore anche un settore professionale, che sarà presentato in altre occasioni di orientamento dedicate.

Per quanto riguarda il settore tecnico tecnologico, l’offerta formativa si caratterizza per una preparazione solida, aggiornata e attenta allo sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro e negli studi successivi.

Il corso CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio si rivolge a chi è attratto dal mondo della progettazione, dell’edilizia e della gestione del territorio: le attività laboratoriali rappresentano un elemento centrale del percorso, permettendo agli studenti di lavorare con software professionali, modellazione 3D e strumenti tecnici avanzati.Un indirizzo concreto, tecnico e creativo, fortemente orientato al mondo del lavoro e alle professioni del futuro.

Gli indirizzi tecnici economici offrono una preparazione ampia e trasversale.

AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing forma studenti con solide competenze economiche, giuridiche e contabili. È un corso versatile, che apre le porte sia all’università sia all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, grazie a una preparazione completa e aggiornata.

RIM – Relazioni Internazionali per il Marketing unisce economia, marketing e lingue straniere. È pensato per chi guarda ai mercati internazionali e desidera sviluppare competenze comunicative e interculturali, fondamentali in un contesto globale.

SIA – Sistemi Informativi Aziendali integra informatica ed economia, preparando figure capaci di gestire dati, sistemi digitali e processi aziendali. Un corso moderno, che risponde alle esigenze della trasformazione digitale.

Tecnico per il Turismo (4+2) valorizza le lingue, la cultura del territorio e l’organizzazione dei servizi turistici, con un’attenzione particolare alle competenze pratiche e relazionali.

Un’offerta formativa tecnica moderna e articolata, valorizzata da attività pratiche e laboratori innovativi, che rende le iniziative di orientamento dell’I.I.S. Boselli Alberti Mazzini Da Vinci un’opportunità preziosa per scegliere con consapevolezza il proprio futuro.







Informazioni e prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria tramite il modulo online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLqn2MExy5ibLGxRi9PP98PRYq0Dr7YBGsoQEusQABV2X0dg/viewform

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito dell’Istituto, sezione orientamento:

https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/pagine/orientamento