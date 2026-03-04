Savona, officina abusiva in zona Paip: sequestrate le attrezzature e oltre 5mila euro di multa

Blitz della Polizia Locale nella zona Paip di Savona, dove nella mattinata odierna i Nuclei Annonario e Ambientale sono intervenuti a seguito di accertamenti mirati sul territorio.
Nel corso dell’attività ispettiva, gli agenti hanno individuato un’officina meccanica abusiva, all’interno della quale veniva esercitata attività di autoriparazione in assenza dei prescritti requisiti tecnico-professionali e delle necessarie autorizzazioni amministrative.
Alla luce delle irregolarità riscontrate, è scattato il sequestro delle attrezzature presenti nei locali, per un valore stimato in circa 20 mila euro. Contestualmente è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 5.164,57 euro.
L’operazione si inserisce nel quadro dei controlli periodici disposti dal Comando per contrastare l’abusivismo commerciale e garantire la tutela dell’ambiente, della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori, nonché degli operatori economici che svolgono regolarmente la propria attività nel rispetto della normativa vigente.