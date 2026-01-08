Cairo festeggia i 70 anni del titolo di Città insieme alla comunità (FOTO)

Grande partecipazione mercoledì sera per le celebrazioni del 70° compleanno della Città di Cairo Montenotte. Il 7 gennaio 1956, infatti, con decreto del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, Cairo Montenotte viene insignita del titolo onorifico di Città, riconoscimento riservato in Italia ad un limitato numero di Comuni, in virtù della loro importanza storica, artistica, civica o demografica.

Per celebrare questa significativa ricorrenza l’amministrazione comunale ha organizzato due venti da condividere con l’intera comunità.

Alle ore 17.30 presso il foyer del Teatro “Osvaldo Chebello” è stata inaugurata la mostra di pittura, allestita con l’immancabile collaborazione de “I Cavalieri dei Ricordi”, nella quale sono esposte le opere di proprietà comunale. Una raccolta di circa una cinquantina di lavori di artisti locali che nel corso degli anni sono stati donati al Comune in svariate occasioni e che attualmente impreziosiscono le stanze, gli uffici e i corridoi di Palazzo di Città. Le opere sono siglate da firme illustri: Morelli, Gallo, Moraglio Giugurta, Peluzzi, Zaffore, Crema, Mijich, Motta, Barbero, Moiso, Pascoli, Caldanzano, Rodino, Gaiezza, Jiriti, Gariano, Scaiola, Bagnasco. Un patrimonio artistico di grande valore capace di raccontare, attraverso le immagini, uno spaccato della storia e del costume della Città. La mostra resterà aperta fino al 18 gennaio e sarà visitabile tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30.

Alle ore 20.45 presso il teatro “Osvaldo Chebello”, grazie alla collaborazione con la Soms “G.C. Abba”, è stato proiettato il film “Cairo Montenotte, una storia italiana”, racconto per immagini del ventesimo secolo di Angelo Salmoiraghi e Luciano Miglietti. La storia della “Ferrania” viene ripercorsa attraverso gli scatti dell’epoca e intrecciata con le vicende nazionali, in risultato è un piacevolissimo amarcord dal gusto dolce-amaro capace di generare sorrisi e ricordi, ma anche spunti di riflessione.