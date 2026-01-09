Savona, matrimoni fuori della sede comunale: quattro i nuovi spazi proposti dai privati

Alle cornici del Mare Hotel di via Nizza, Villa Cambiaso, Villa Gavotti e Villa Noli (ma quest'ultima con il ponte ancora inagibile) – oltre agli spazi del Comune al Priamar, al Bastione di S. Caterina all'aperto o Cappella del Commissario al chiuso – si dovrebbero aggiungere altre quattro location dove si potranno celebrare i matrimoni.

E' di quattro il numero delle proposte che sono pervenute a Palazzo Sisto in risposta all'avviso del Comune l'avviso l'individuazione dei luoghi di celebrazione del matrimonio al di fuori della casa comunale. Ora sarà una Commissione a dover valutare che le domande pervenute abbiano tutti i requisiti previsti

L'avviso è nato in seguito alle richieste, sempre più numerose da parte delle coppie di avere luoghi suggestivi nei quali celebrare le proprie nozze. "

"Il tessuto cittadino – spiega Palazzo Sisto nell'avviso - è arricchito da ville, parchi, giardini e complessi monumentali che rappresentano elementi identitari della storia e della tradizione locale, spesso inseriti in contesti ambientali di rilevante pregio. Nel contesto attuale, le coppie che intendono celebrare il matrimonio o costituire la propria unione civile manifestano sempre più l’esigenza di poter scegliere luoghi alternativi rispetto alle sedi istituzionali, privilegiando spazi che abbiano un particolare significato per posizione, atmosfera e prestigio storico-architettonico".

"L’Amministrazione comunale – conclude il Comune - consapevole del valore simbolico e culturale dei luoghi presenti sul proprio territorio, ritiene pertanto opportuno valorizzarli anche attraverso la possibilità di utilizzarli come sedi per le celebrazioni civili".