Loano pazza per il Gratta e Vinci da 5 milioni, Lettieri alla vincitrice: "Si goda la vincita e, se lo riterrà opportuno, aiuti chi è in difficoltà"

Sulla straordinaria vincita ottenuta al Bar Antica Tabaccheria Loanese martedì 7 gennaio è intervenuto anche il sindaco Luca Lettieri: "Ci fa molto piacere che la dea bendata sia passata da Loano premiando, a quanto sembra, una loanese - le parole del primo cittadino - Non conosco l'identità della beneficiata, ma pare sia una nostra concittadina. Circolano nomi, immediatamente smentiti dai diretti interessati. In queste occasioni è giusto mantenere il massimo riserbo".

"È una vincita importante che può cambiare l'esistenza di una persona e di chi gli sta vicino - ha aggiunto il primo cittadino - Non ho suggerimenti particolari da dare alla vincitrice, ma mi allineo al pensiero generale delle persone che stanno commentando la notizia: godersi la vincita come meglio crede e, se lo riterrà opportuno, aiutare chi è in difficoltà o chi si occupa di farlo".

Tra i primi a intervenire sul tema, anche l'assessore Giovanni Battista Cepollina che sui social ha affermato: "Congratulazioni al vincitore e alla vincitrice! Spero ne facciano buon uso, a proposito ricordo che la Croce Rossa di Loano ha urgente bisogno di una nuova ambulanza di emergenza (anche con 5 milioni in banca può sempre servire) ed una donazione sarebbe gradita. Anche anonima se non si vuole apparire".

Sempre ai social ha voluto affidare il suo pensiero la capogruppo di minoranza Luana Isella: "Non mi ero ancora resa conto che Loano fosse abitata da questuanti - ha sottolineato la consigliere di Nuova Grande Loano - Trovo davvero inopportuno chiedere soldi ad una persona che ha appena avuto una fortuna, e soprattutto che questo venga fatto da amministratori pubblici. L’augurio mio personale è che questa persona possa usufruire della propria fortuna come desidera, e come necessita, senza condizionamenti! La dea bendata l’ha scelta, dovremmo essere felici per lei".