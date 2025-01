Il simbolo della pace campeggia ad Albisola: l'opera in legno posizionata sulla SS334

Un messaggio di pace con il simbolo per eccellenza.



Ad Albisola Superiore in località "La Pace" (e non poteva essere altrimenti) è stata posizionata la classica immagine creata da Gerald Holtom nel 1958: un cerchio con una linea al centro che lo divide e che a sua volta si ramifica in altre due linee.



"Con l’intento di infondere un senso ed un messaggio di pace a tutti coloro che possono osservarla percorrendo la strada statale, quest’opera è stata realizzata in legno lavorato a mano senza ausilio di attrezzatura elettrica - spiega l'ideatore Marco Grillotti Scala Valente - Ha un diametro di circa 260 cm, composta da molte unità assemblate tra loro per un peso di circa 80 kg. Anche le tonalità scelte per la colorazione sono simbolo di opposizione non violenta alle guerre e di umanità".



L'opera, realizzata dall'artista tedesca Leo Scheel, è posizionata a circa 20 metri di altezza rispetto al livello stradale ed è esposta in maniera permanente nella frazione albisolese sulrettilineo dopo il Santuario della Madonna della Pace in direzione Stella.



È un'installazione che invita alla riflessione, soprattutto in un momento storico in cui le guerre, coinvolgendo purtroppo anche i bambini, sembrano non avere fine.



Un piccolo, ma potente messaggio di pace che risuona nel cuore della provincia di Savona, testimoniando la speranza di un mondo migliore, libero da conflitti e sofferenze.