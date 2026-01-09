Savona, possibili rallentamenti nei servizi comunali a causa di un guasto informatico

Il Comune di Savona colpito da un guasto al serve che avrebbe causato alcunir allentamenti per cioò che riguartda l'erogazione deis ervizi online. Eè stato lo stesso Palazzo Sisto, questa mattina, con un annuncio sulla pagina internet del Comune ad avvisare i cittadini.
"Si informa la cittadinanza che a causa di un guasto ai sistemi informatici- scrive Palazzo Sisto - potrebbero verificarsi rallentamenti nell'erogazione dei servizi comunali online, comprese le attività degli sportelli fisici. I tecnici sono già a lavoro per ripristinare la piena funzionalità nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per l'eventuale disagio".