Cairo si colora di maschere: torna il Carnevale con Nuvarin e la Castellana

Cairo Montenotte è pronta a riaccendere i colori e la fantasia del Carnevale. L’appuntamento è fissato per domenica 1° febbraio, a partire dalle 14, quando Nuvarin, la Castellana e la sua corte guideranno la tradizionale sfilata che animerà le vie del centro cittadino.

Il cuore della festa sarà Piazza della Vittoria, punto di partenza di una giornata pensata per grandi e piccoli, tra carri allegorici, gruppi mascherati e musica, in un clima di allegria che da sempre contraddistingue il Carnevale cairese. Non mancheranno le delizie gastronomiche, curate dalla pro loco di Cairo Montenotte, per rendere la festa ancora più golosa.

Chi desidera partecipare attivamente con un gruppo o un carro mascherato potrà iscriversi entro venerdì 30 gennaio 2026, inviando una mail a nuvarindercaste@gmail.com, indicando nome del gruppo o del carro, il responsabile con recapito e il Comune di provenienza.

"Un ringraziamento va al Comune di Cairo Montenotte, alla pro loco, alla Protezione civile, alla Croce Bianca, alla Polizia Municipale e a tutte le persone e organizzazioni che rendono possibile l’evento", si legge nella nota.

Il conto alla rovescia è iniziato: Cairo vi aspetta per festeggiare il Carnevale 2026, tra tradizione, divertimento e un pizzico di sana follia.