Pulizia, accessibilità e sicurezza delle spiagge libere: la regione stanzia i fondi, per i Comuni domande fino al 31 gennaio

Anche quest’anno Regione Liguria stanzierà fondi per la pulizia, l’accessibilità e la sicurezza delle spiagge libere in base alla legge regionale 13/2008.

Fino al 31 gennaio è infatti ufficialmente aperta la possibilità per i comuni costieri della Liguria, e sono stati 23 quelli finanziati nel 2025, di presentare domande per interventi di questa natura.

L’annuncio arriva dall’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola: “A inizio dicembre abbiamo già dato comunicazione anticipata a tutte le amministrazioni locali interessate tramite gli uffici tecnici regionali. L’obiettivo è quello di soddisfare, come fatto negli anni precedenti, tutte le domande che ci arriveranno dando così un contributo significativo per migliorare le nostre spiagge rendendole a misura di cittadini e turisti. Avere spiagge pulite, sicure e accessibili deve essere una priorità per i comuni e Regione Liguria lavora per sostenerli”.

“Questi fondi, 850mila euro nell'ultimo anno, si andranno ad aggiungere a quelli riservati ai ripascimenti. Nel 2025 complessivamente abbiamo stanziato 2,8 milioni di euro. Cifre che testimoniano l’attenzione massima riservata a questo tema. Contiamo di fare altrettanto nel 2026, dando comunicazione già a inizio primavera ai comuni di quanto percepiranno per poter così programmare al meglio i propri interventi” conclude.