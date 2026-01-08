Parco eolico sul Camulera, Pronzalino (Uniti per Murialdo): "Un comitato non può essere espressione delle istituzioni, così si lascia una porta aperta"

Il progetto del parco eolico SV9 Monte Camulera, ancora in fase non definitiva, accende il dibattito politico e civile tra Murialdo e Osiglia. L’iniziativa prevede l’installazione di sei pale eoliche alte circa 200 metri in un’area montana e boschiva considerata fragile dal punto di vista ambientale e paesaggistico. A intervenire con toni critici è Giacomo Pronzalino, consigliere di opposizione del gruppo Uniti per Murialdo, che contesta metodo e tempistiche adottate dall’amministrazione comunale.

Pronzalino ha partecipato all’incontro pubblico del 5 gennaio scorso all’Imbarcadero di Osiglia, che ha visto una buona affluenza di cittadini e la presenza di alcuni amministratori locali, oltre a un rappresentante dell’Anpi. Un coinvolgimento non casuale: il tracciato del progetto, infatti, interesserebbe anche un luogo segnato da un eccidio della Seconda guerra mondiale.

"C’era parecchia gente – osserva Pronzalino – ma nutro diverse perplessità sul percorso intrapreso per difendere il territorio". Il nodo centrale, secondo il consigliere, riguarda il ruolo del comitato nato per opporsi all’impianto. "Non può essere espressione dei due Comuni coinvolti né rappresentarli formalmente. Non so che valore possa avere in sede di osservazioni, che peraltro devono essere presentate entro il 14 gennaio, quindi tra pochissimi giorni".

Da qui l’accusa più dura all’amministrazione guidata dal sindaco Franco. "Il progetto era noto già dall’estate. Sarebbe stato opportuno convocare un Consiglio comunale, inserire il tema all’ordine del giorno ed esprimere una contrarietà formale, con un verbale che desse valore legale alla presa di posizione del Comune. Questa incapacità lascia invece una porta aperta". Per Pronzalino, il diniego dovrebbe partire direttamente dall’ente locale: "Il comitato può semmai dare supporto, ma ora è tardi per convocare un Consiglio e approvare una decisione ufficiale di contrarietà".

Nel mirino dell’opposizione finisce anche un incontro preliminare, precedente a quello pubblico del 5 gennaio, che si sarebbe svolto in un locale — "pare del parroco" — tra il comitato e l’amministrazione comunale. "Le minoranze non sono state invitate. Si tratta di una scorrettezza, soprattutto considerando che siamo tutti concordi nel dire no al progetto", denuncia Pronzalino.

La contrarietà del gruppo di opposizione si basa su diversi elementi critici: la carenza di informazioni sui ristori economici destinati alla popolazione e ai proprietari dei terreni; l’assenza di dettagli progettuali fondamentali, come la durata della concessione e le modalità di smantellamento delle strutture al termine del loro ciclo di vita; la mancanza di dati storici certificati sui flussi del vento, non essendo mai stati installati anemometri per una verifica attendibile.

Restano forti anche le preoccupazioni di carattere ambientale. "Il progetto andrebbe a intervenire su un’area in cui si trovano le sorgenti d’acqua del nostro paese, mettendo a rischio un ecosistema di grande valore. Non solo: si finirebbe per stravolgere un territorio rimasto inalterato nel tempo e che, proprio per questo, ha permesso la presenza stabile di una colonia di camosci unica nel suo genere, dalla quale prende il nome la montagna più rappresentativa del nostro comune". Una gestione che, conclude il consigliere, giudica "sbagliata e facilmente attaccabile" anche dal punto di vista procedurale.