Parco eolico sul Camulera, la Provincia boccia il progetto: "Mancano i requisiti infrastrutturali minimi"

Il progetto dell’impianto eolico “SV9 Monte Camulera”, al centro delle recenti mobilitazioni nei comuni di Murialdo e Osiglia, subisce uno stop: questa mattina la Provincia ha confermato al Ministero l’improcedibilità dell’istanza di Autorizzazione Unica depositata dalla società proponente a fine agosto 2025.

Già lo scorso settembre, il Servizio provinciale competente aveva evidenziato criticità relative al collegamento dell’impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite la stazione elettrica “Magliano – Vado Ligure”, coinvolta in altri procedimenti. La struttura, infatti, era oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell’ambito del parco eolico “Cravarezza” e, all’epoca, non risultava né autorizzata né realizzata.

La Provincia aveva invitato la società a proporre soluzioni alternative e a presentare la documentazione tecnica necessaria, senza ricevere risposta nei termini previsti. Di conseguenza, l’ente aveva dichiarato l’improcedibilità dell’istanza. Successivamente, il Ministero aveva espresso un giudizio di compatibilità ambientale negativo per il parco eolico Cravarezza, precludendo di fatto l’autorizzazione anche per la stazione elettrica “Magliano – Vado Ligure”.

"Abbiamo confermato al Ministero, attraverso le osservazioni presentate in sede di VIA, che la progettazione del parco risulta carente dei requisiti infrastrutturali minimi. L’Ente si era già espresso, tempo fa, sull’impossibilità di proseguire il procedimento di Autorizzazione Unica, che non potrà essere riavviato fino a quando non sarà previsto il collegamento a una stazione elettrica già autorizzata o fino a quando la società non presenterà un’istanza per includere, all’interno della progettazione, la realizzazione di una nuova stazione elettrica. Al contempo, abbiamo ricordato che il procedimento di VIA dovrebbe essere avviato solo a seguito di una regolare istanza di Autorizzazione Unica, che, nel caso in esame, risulta già improcedibile", commenta il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri.