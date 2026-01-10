Savona, la Lega: "Città ridotta a fogna a cielo aperto, ma la Sinistra parla solo di Trump e Meloni"

"I commenti classisti di una sinistra sempre più elitaria, incapace di affrontare il merito e dedita solo al disprezzo verso chi la pensa diversamente, ormai sono prassi consolidata. Invece di governare la città, si lanciano in grotteschi paralleli tra Savona, Trump e Giorgia Meloni. Inutili esercizi ideologici per spostare l’attenzione dalla catastrofica amministrazione savonese su temi come rifiuti e sporcizia".

Lo dice in una nota Dario Ghezzi, commissario Lega in provincia di Savona e vice segretario regionale.

"La realtà è sotto gli occhi di tutti: Savona è stata ridotta a una vera e propria fogna a cielo aperto. I cittadini meritano soluzioni concrete, non propaganda e arroganza politica. E la Lega continuerà a dare voce a chi vive ogni giorno questo degrado", conclude.