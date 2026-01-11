Incidente sulla A6: tre feriti, due trasportati in elisoccorso all’ospedale di Cuneo

Incidente stradale sull’autostrada Torino–Savona, dove un’auto è uscita di strada al km 33,2 in direzione Torino. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, tutte di nazionalità straniera.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. Due i feriti trasportati in elisoccorso all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, uno, in codice rosso per trauma addominale, e l'altro in codice giallo.

Il terzo occupante del veicolo, anch’egli in codice giallo, è stato invece trasportato all’ospedale di Savigliano con un’ambulanza medicalizzata.

Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e Bra per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Sul tratto autostradale interessato si sono registrati rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.