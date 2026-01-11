Demanio marittimo, Vaccarezza: "Dalla Regione risorse ai comuni per pulizia, accessibilità e sicurezza delle spiagge"

La Regione stanzierà anche quest’anno risorse per la pulizia, l’accessibilità e la sicurezza delle spiagge libere, in base alla legge regionale 13/2008. È infatti ufficialmente aperta, fino al 31 gennaio, la possibilità per i comuni costieri liguri – 23 quelli finanziati nel 2025 – di presentare domande per interventi di questa natura. Fino al 31 gennaio i comuni hanno dunque questa importante opportunità.

"All’inizio di dicembre è già stata data comunicazione anticipata a tutte le amministrazioni locali interessate tramite gli uffici tecnici regionali. L’obiettivo è quello di soddisfare, come fatto negli anni precedenti, tutte le domande che perverranno, fornendo così un contributo significativo per migliorare le spiagge liguri e renderle a misura di cittadini e turisti. Avere spiagge pulite, sicure e accessibili deve essere una priorità per i comuni, e Regione Liguria lavora per sostenerli", spiega il consigliere regionale, Angelo Vaccarezza.

"Questi fondi, pari a 850 mila euro nell’ultimo anno, si aggiungono a quelli destinati ai ripascimenti. Nel 2025 sono stati stanziati complessivamente 2,8 milioni di euro, un risultato che si mira a replicare anche nel 2026, dando comunicazione già all’inizio della primavera ai comuni delle risorse che percepiranno, così da consentire una migliore programmazione degli interventi".

"Un ringraziamento all’assessore regionale al Demanio Marittimo, Marco Scajola, per la grande attenzione riservata al tema", conclude Vaccarezza.