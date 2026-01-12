Savona, "Diritti, Cultura e Sviluppo" chiede la convocazione del Tavolo del decoro: "Nessuno ci ha informato degli archetti"

Una richiesta di convocazione del Tavolo per il decoro urbano per discutere del tema degli archetti che Sea-S sta installando a delimitazione delle aree in cui sono posizionati i bidoni condominiali, al fine di evitare che vengano spostati dal vento.

È quanto richiesto dall’associazione "Diritti, Cultura e Sviluppo", con l’obiettivo di "condividere e analizzare congiuntamente, insieme alle associazioni facenti parte del Tavolo, all’Amministrazione comunale e alla società Sea-S, le proposte relative alla delimitazione degli spazi mediante archetti, delle quali siamo venuti a conoscenza tramite la stampa quotidiana".

L’associazione chiede inoltre di "affrontare le criticità emerse nelle ultime settimane, durante le quali la presenza diffusa di plastica e di mastelli riversati in molte zone della città ha generato notevoli disagi e un evidente peggioramento del decoro urbano".

Il Tavolo per il decoro urbano, che comprende diversi soggetti e associazioni, è stato istituito dal Comune per discutere e approfondire le tematiche legate alla cura e alla qualità degli spazi cittadini.

"È stato inoltrato il resoconto della seconda riunione del Tavolo – spiega l’assessora Barbara Pasquali –. Attendiamo eventuali osservazioni, dopodiché verrà fissato un nuovo incontro, come peraltro già anticipato al termine della precedente riunione, svoltasi il 9 dicembre scorso. Probabilmente l’associazione Diritti, Cultura e Sviluppo non ne è a conoscenza perché in quell’occasione non era presente".